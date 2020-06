Se siete indecisi tra quale modello di Tesla scegliere fra la Model 3 e la nuova Model Y quest’articolo vi schiarirà le idee.



Abbiamo già condiviso il confronto tra il nuovo crossover Tesla Model Y e la popolare berlina Model 3. Sono in realtà lo stesso veicolo in molti modi, grazie alla condivisione di piattaforme e parti. Molti recensori vi diranno subito che la Model Y è un’opzione migliore in quanto è più pratica, ha più spazio per passeggeri e merci ed è nuova, per cui Tesla ha apportato aggiornamenti e miglioramenti rispetto alla Model 3.

‘The Tech of Tech‘ parla delle due auto e arriva a quella che lui chiama “opinione impopolare” che la Model 3 sia migliore. Sottolinea inoltre i diversi motivi che gli fanno esprimere un’opinione come questa, e che hanno perfettamente senso. Tuttavia, questo non significa certamente che la Model Y non sia l’auto migliore per alcune persone. La scelta dell’auto migliore per voi dipende dal vostro budget e dalle vostre priorità.

D’altra parte, i confronti possono contare molto sulle opinioni personali del recensore. Certo, possono anche indicare potenziali preoccupazioni o problemi. Tuttavia, in molti casi, il recensore condivide il motivo per cui una delle auto è il veicolo migliore per Loro, il che potrebbe renderla o meno un’auto migliore per VOI. La cosa bella è che prima di scegliere potete leggere e guardare le decine di recensioni fatte sui due modelli e poi scegliere con calma quale si addice più a voi.

La Model Y è molto più costosa della Model 3 (almeno per ora). Si tratta di 46.000 euro circa contro i 32.000 euro, rispettivamente. Mentre la Y è più pratica per le famiglie, la 3 ha un po’ di vantaggio in termini di prestazioni. ‘The Tech of Tech’ entra più nel dettaglio di come queste auto sono diverse, e perché gli piace di più la Model 3.