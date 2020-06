In questo video vedremo la gloriosa Porsche 911 giocare a fare fuoristrada su un lago ghiacciato dopo una “revisione” a tema safari.



La Porsche 911 non è esattamente il primo veicolo a cui pensate se volete una macchina per delle avventure a tema safari. La 911 è stata un’icona come veicolo stradale, venerato per il suo equilibrio, la sua potenza e le sue modalità di guida. L’ammiraglia della Porsche non è fatta per le strade meno battute, ma un tuner del Wisconsin non è d’accordo.

Kelly-Moss Road and Race (KMR) si è costruito una reputazione nella personalizzazione della Porsche 911 per le corse. Tuttavia, l’azienda non si limita all’asfalto – tra i suoi prodotti ci sono le 911 specifiche per il safari che potrebbero cambiare il modo in cui si guarda a questo nome leggendario.

Hoonigan Autofocus, naturalmente, non ha perso tempo e ha presentato le creazioni di KMR in un video (in calce). Se le auto che vedete qui hanno un aspetto familiare, è perché le abbiamo già presentate in precedenza. Quella grigia è la 911 overlander che è costruita abbastanza robusta da portare un’altra 911 sul tetto. Con l’aiuto di una gabbia realizzata su misura, questa classica 911 Carrera del 1984 è stata ricostruita per resistere alle avventure dei safari, indipendentemente dal clima.

L’altra 911 grigia, quella della serie 991, è leggermente aggiornata, ma nasconde un sistema ibrido all’interno, per gentile concessione di Vonnen. Il sistema ibrido aggiunge 150 cavalli di potenza alla 911 Turbo S, che, insieme agli aggiornamenti delle specifiche safari, potrebbe far affrontare a questa Porsche qualsiasi terreno.

Per quanto riguarda l’azione in sé, guardate il video preparato da Hoonigan Autofocus e vedete come queste Porsche si divertono a sporcarsi su un lago ghiacciato.

La prossima volta che qualcuno vi chiede se le 911 sono adatte al fuoristrada, saprete cosa rispondere.