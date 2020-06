La data del Mugello viene ufficialmente cancellata per problemi di logistica. i tifosi italiani possono consolarsi col doppio GP di Misano.

Alla vigilia della pubblicazione del calendario ufficiale MotoGP, FIM, IRTA e Dorna Sports annunciano la cancellazione del Gran Premio d’Italia Oakley previsto nel 2020. Dopo un primo posticipo dell’appuntamento causato dalla pandemia di Covid-19, le nuove modifiche apportate al calendario costringono gli enti organizzatori del campionato a cancellare l’evento.

Le parole dell’ad

L’autodromo toscano fa parte del Motomondiale dal lontano 1976, diventando una tappa fissa a partire dal 1991, e il 2020 sarà il primo anno senza questo appuntamento in oltre 30 anni di Gran Premi sul circuito del Mugello. I tifosi italiani potranno però consolarsi con il doppio appuntamento di Misano in programma a metà settembre. “Nonostante lo sforzo comune per trovare una soluzione pratica, l’impossibilità di mettere in scena un evento aperto al pubblico, così come le difficoltà che sono emerse da questa situazione eccezionale, non ci hanno permesso di trovare una nuova data per il Gran Premio d’Italia”, ha dichiarato Paulo Poli, amministratore delegato del Mugello Circuit. “Ringrazio tutti i nostri tifosi che ci hanno sostenuto e incoraggiato in questi mesi e li invito a tornare al Mugello nel 2021 per quello che sarà, come sempre, uno degli eventi più rappresentativi della stagione”.

Il rammarico di Ezpeleta

Dorna non è riuscita a trovare una soluzione ai problemi logistici nel corso di un anno che sarà ricordato per sempre nella storia come l’anno dell’emergenza Coronavirus. “Sarà una grande assenza quella del Mugello, è uno dei circuiti più belli del mondo e siamo molto orgogliosi di chiamarla la sede del Gran Premio d’Italia”, ha detto Carmelo Ezpeleta. “A nome di Dorna, vorrei ringraziare i tifosi per la comprensione e la pazienza che hanno dimostrato nell’attesa che la situazione migliorasse. Non vediamo l’ora di tornare al Mugello la prossima stagione per un altro fantastico weekend di gare”.