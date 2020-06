Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 10 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora fortemente instabile al centro-Nord, con precipitazioni di carattere temporalesco tra Liguria ed Emilia. In tarda serata lievi schiarite sul Nordest, mentre proseguirà il maltempo su Toscana, Marche e bassa Lombardia. Le temperature minime subiranno un leggero calo e saranno comprese fra 12 e 14 gradi. Al Sud, invece, cieli sereni o poco nuvolosi, ad eccezione di qualche pioggia transitoria sulla Campania e la Sardegna settentrionale. Minime comprese fra 14 e 18 gradi.

Giovedì 11 giugno forte instabilità al Centro-Nord, con acquazzoni previsti su Piemonte, riviera romagnola e Umbria. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, con possibili fenomeni di breve intensità su Puglia e Cilento. Temperature massime in lieve diminuzione e comprese fra 19 e 24 gradi.

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Traffico intenso sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. A Nord di Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Milano) coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione.

Incidente sulla A12 Livorno-Rosignano (Km 191 – direzione: Genova) che sta causando una coda tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti. Tra Mantova e Modena in A22 Brennero-Modena (Km 266.5 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Mantova sud e Pegognaga per lavori.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno (Km 40 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori in corso.