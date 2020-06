Lewis Hamilton vuole provare a conquistare alcuni record che appartengono a Michael Schumacher e avvisa gli avversari di non sentirsi arrugginito.

Lewis Hamilton è finalmente ritornato in pista per provare una vettura del 2018 così da testare i nuovi protocolli anti-covid studiati per l’inizio del campionato, che è fissato per il 5 luglio quando scatterà il Gran Premio d’Austria.

Durante questo 2020 Hamilton vuole provare a scippare a Michael Schumacher alcuni record come quello di successi in F1, ma in particolare il britannico punta al primato di tutti i primati, quello di pilota più iridato della storia con 7 titoli, proprio come il driver tedesco.

Hamilton: “Sensazione fantastica”

Durante una clip diffusa sui social della Mercedes, il pilota inglese ha così affermato: “Per me è stato fantastico ritornare in auto. La giornata è stata molto divertente. Ogni volta che esci per la prima volta dai box c’è sempre un ronzio e non importa quanti anni siano passati, la sensazione è sempre uguale, è nuova e fresca. Naturalmente ho guidato una vettura più vecchia, ma per me è stata comunque una sensazione fantastica e abbiamo completato un buon programma”.

Hamilton ha poi proseguito: “Valtteri ha girato sull’asciutto, mentre la mia giornata è cominciata con il bagnato, quindi la pista era scivolosa. Sono cresciuto con questo tipo di meteo, quindi ci sono abituato. Nonostante ciò ho trovato un buon feeling. Non mi sono mai sentito arrugginito e questo è davvero positivo. Quando passa così tanto tempo ti chiedi sempre se sarai in grado di guidare. Quindi è stato bello vedere di poterlo fare. Spero che siate tutti eccitati per la ripartenza”.

Antonio Russo