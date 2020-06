Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 9 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile al Centro e al Nord, con temporali anche volenti fra bassa Lombardia e alta Toscana. A partire dalla tarda serata prime schiarite sul versante adriatico, Emilia Romagna e Piemonte, mentre persisteranno delle precipitazioni su Lombardia, Nordest e fascia alpina. Cieli poco nuvolosi al Sud, ma all’alba di domani si prevede qualche piovasco su Puglia e Campania. Temperature minime comprese fra 14 e 19 gradi.

Mercoledì 10 giugno sarà ancora una giornata fortemente instabile al Centro-Nord, con temporali lungo la fascia appenninica e sulla bassa Lombardia. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, salvo qualche fenomeno di breve durata previsto sulla Puglia centrale. Le temperature massime resteranno stabili e oscilleranno fra 21 e 25 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

Cantieri aperti intorno al capoluogo ligure: in A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Rosignano) traffico rallentato tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori; chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova. Traffico bloccato tra Sestri Levante e Deiva Marina per veicolo in avaria. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 133.6 – direzione: Milano) coda tra Genova Sampierdarena e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia.

Nei presso di Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Bologna pioggia tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bologna Borgo Panigale.

Nei pressi di Teramo sulla A14 Bologna-Taranto tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata, in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto, a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco all’altezza del km 315, con presenza di fumo che interessa entrambe le carreggiate.

In Campania sulla A30 Caserta-Salerno (Km 41 – direzione: Salerno) coda di 1 km tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori in corso.