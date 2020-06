Non esattamente un asso del volante Giuliano Alesi avrebbe avuto bisogno dell’aiuto di papà Jean e adesso i colleghi protestano sui social.

Le scuole di pensiero sono due: o i figli vanno sempre e comunque sostenuti, oppure la prole deve imparare a camminare con le proprie gambe e se non in grado di perseguire un traguardo preventivato essere onesta abbastanza da scegliersi un percorso alternativo.

E’ evidente che Jean Alesi abbia deciso di sposare la prima. Ma cosa è successo? Secondo quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sports F1 dallo stesso ex driver transalpino, pur di consentire al pargolo Giuliano, reduce tra l’altro da un mediocre 15° posto in F2 con la Trident di proseguire la carriera nella serie cadetta con il team HWA Racelab, avrebbe optato per vendere la sua F40.

“In famiglia facciamo le cose con passione e se dovessi scegliere tra l’avere quel modello in garage o vedere mio figlio correre, preferirei la seconda possibilità. E poi io sono troppo vecchio per guidarla”, ha asserito facendo quasi tenerezza.

Secondo il 55enne per disputare una stagione nel campionato anticamera della F1 occorrono tanti soldi e sponsor, oggi difficili da trovare, specialmente in tempi come questi in cui il Coronavirus ha tagliato le gambe a molti e conseguentemente anche le finanze.