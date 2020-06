La Formula 1 vuole organizzare un secondo Gran Premio in Italia al Mugello, pista di proprietà della Ferrari. E proprio lì la Rossa festeggerebbe i 1000 GP

Il 2020, oltre che come anno del coronavirus, dovrebbe essere ricordato nel mondo della Formula 1 come stagione in cui la Ferrari raggiungerà l’impressionante cifra di mille Gran Premi disputati nella storia. Proprio a questa cifra, infatti, ha dedicato il nome della sua nuova vettura, la SF1000. Un festeggiamento che, emerge in questi giorni, potrebbe avere un tono ancora maggiore, poiché la Rossa potrebbe tagliare questo importante traguardo proprio sul circuito di sua proprietà, il Mugello.

Il sito specializzato internazionale RaceFans riferisce infatti come numerose fonti, ad oggi rimaste rigorosamente anonime, abbiano rivelato che l’organizzazione del massimo campionato a quattro ruote ha contattato il Cavallino rampante per sondare la possibilità di utilizzare la pista toscana per ospitare un appuntamento del calendario di quest’anno.

Un Gran Premio al Mugello la settimana dopo Monza?

La Formula 1, a differenza del Motomondiale, non ha mai corso al Mugello, pur avendolo utilizzato nei decenni passati come sede di diversi test (l’ultimo nel 2012). L’eventuale secondo GP in Italia si terrebbe una settimana dopo la corsa di Monza, a settembre, per sostituire la tappa di Singapore. Le trasferte asiatiche rischiano infatti di saltare, dal momento che potrebbero permettersi di andare avanti solo a porte aperte, con il pubblico ammesso sulle tribune: una condizione attualmente impossibile da accettare, per via delle restrizioni dovute alla pandemia.

Dunque, così come accadrà già in Austria e in Gran Bretagna, anche nel nostro Paese si potrebbero disputare ben due GP. E la Ferrari, dal canto suo, avrebbe risposto favorevolmente a questa proposta, che le consentirebbe di girare la boa delle mille gare in Formula 1 proprio sul terreno amico. Meglio di così…

