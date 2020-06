Renee Gracie ha deciso di lasciare il volante e cambiare vita lanciandosi nel porno. Un’attività che a quanto pare è molto più redditizia per lei.

Renee Gracie ha deciso di dare una svolta alla propria vita e così è passata dalle 4 ruote al porno. La pilota australiana di supercar V8 ha deciso di cambiare completamente campo. Ha creato, infatti, una piattaforma web accessibile tramite abbonamento dove lei condivide immagini erotiche e pornografiche.

A quanto pare però la scelta dell’australiana è stata decisamente redditizia visto che il nuovo lavoro le porta in tasca 11200 euro al giorno, una cifra incredibile che la porta ad avere uno stipendio paragonabile a quello di piloti di F1.

Cambia di vita per l’ex pilota

In un’intervista rilasciata al quotidiano Daily Telegraph, Renee Gracie ha così affermato: “Questa è la cosa migliore che abbia mai fatto in vita mia. Dopo aver preso questa decisione mi sono ritrovata in una situazione finanziaria che non avrei mai potuto immaginare e mi diverto anche. Sto bene, sto facendo molti soldi e in questo ruolo mi sento a mio agio”.

Negli ultimi mesi i profili social dell’ormai ex pilota sono stati inondati di post a sfondo erotico e stanno ricevendo una gran quantità di like. Un cambiamento davvero repentino per la carriera di Renee Gracie che a questo punto sembra aver deciso di intraprendere seriamente una nuova strada molto più redditizia e che la diverte.