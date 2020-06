In questo video vedremo gareggiare tre delle auto più veloci della strada in grado di scatenare una potenza combinata di 2.100 cavalli di potenza bruta.



La McLaren 720S, la Ferrari 488 Pista e la Lamborghini Aventador SV – tutte e tre le auto hanno molto in comune, compresi i cartellini del prezzo a sei cifre, la disposizione posteriore del motore centrale e più di 700 cavalli di potenza.

A parte la loro nazionalità, ognuna di queste auto ha un proprio carattere sia sull’asfalto che in pista. Ma vi siete mai chiesti quale di queste tre è la più veloce?

Per fortuna, CarWow ha realizzato un nuovo video per testare proprio questo, e quale modo migliore che in una gara di accelerazione sui 400 m? C’è solo un problema, una sola auto ha dominato lo show.

La McLaren 720 è davvero qualcosa di portentoso.

Alimentata da un V8 biturbo da 4,0 litri, la McLaren 720S produce 720 cavalli metrici, da cui il nome, e 770 Newton-metri di coppia.

Anche la 488 Pista produce la stessa potenza ma proviene da un V8 un po’ più piccolo da 3,9 litri che viene fornito anche con due turbo. Entrambe a trazione posteriore e accoppiate a trasmissioni a doppia frizione a sette marce, ma la Ferrari ha il vantaggio del peso di 1.390 chilogrammi rispetto alla McLaren che ne pesa 1.420 chilogrammi.

La Lamborghini è un po’ strana qui, però. La supercar italiana è alimentata da un V12 da 6,5L aspirato naturalmente, che eroga 750 CV e 690 Nm di coppia. Questa enorme potenza viene trasmessa a tutte le ruote tramite un cambio a sette marce non a doppia frizione, quindi possiamo dire che la Aventador SV qui è un po’ vecchia scuola rispetto alle altre due. E’ anche la più pesante con 1.570 kg.

Godetevi il video: