Valentino Rossi si sta allenando a Ravenna in queste ore per prepararsi al meglio in vista della stagione 2020 di MotoGP che è alle porte.

La stagione 2020 di MotoGP è ormai alle porte e i piloti si preparano per il grande ritorno in pista. Anche Valentino Rossi non vede l’ora di tornare in sella alla sua M1 e intanto si sta allenando come sempre con il motocross. Nella giornata di oggi il Dottore ha deciso di provare a Ravenna.

Questa per Valentino Rossi sarà una stagione molto impegnativa ed importante per il proprio futuro. Il #46, infatti, dovrà decidere presto se vuole proseguire ancora o meno in MotoGP. Qualora dovesse continuare a correre, ad attenderlo ci sarebbe già pronto un contratto da ufficiale con il team clienti Petronas.

Valentino si prepara al nuovo campionato

All’inizio il rider di Tavullia aveva deciso di prendersi qualche gara di tempo per capire se fosse abbastanza competitivo per poter proseguire nella sua carriera, ma a quanto pare, probabilmente sarà chiamato a dover decidere prima ancora di scendere in pista o comunque con pochi chilometri sulle spalle rispetto a ciò che pensava solo qualche mese fa.

In ogni caso al momento le energie del #46 sono tutte focalizzate sull’inizio della nuova stagione che si preannuncia quantomeno atipica. Vi saranno, infatti, meno gare rispetto al solito e soprattutto si prevede un intero campionato o quasi svolto in Europa. Da par suo Valentino Rossi punta in questo 2020 di riuscire quantomeno a portare a casa un successo che gli manca ormai da due stagioni.

Antonio Russo