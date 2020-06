Dopo il successo di SpaceX Elox Musk punta alla Luna e dopo aver pensato a come farci arrivare, adesso ci mostra cosa potremo guidare.

Elon Musk non si è solo posto l’obiettivo di rendere tutte le auto supertecnologiche ed elettriche. Sta anche puntando alle stelle con l’obiettivo di colonizzare altri pianeti con la sua SpaceX, ma come questo insieme di rendering cerca di suggerire, può fare entrambe le cose allo stesso tempo.

Questo rover lunare a sei ruote Tesla Cybertruck è davvero incredibile. Sembra così aderente alla superficie lunare, con le sue strane ruote, l’antenna parabolica, i sottili adesivi SpaceX e la bandiera degli Stati Uniti.

In effetti, è talmente aderente alla superficie che ci chiediamo se Tesla non abbia immaginato il Cybertruck proprio per questo ruolo. Di certo è più bello sulla Luna che bloccato in un ingorgo sulla vostra autostrada locale, anche se questa è una cosa soggettiva da dire, lo so.

L’artista che ha creato questo set di immagini (@charlieautomotiv su Instagram) ha davvero fatto l’impossibile per rendere tutto credibile. Belle soprattutto le gomme che sono composte da singole sezioni che si muovono intorno a un telaio rigido – questo non solo aiuterebbe ad assorbire gli urti, ma permetterebbe anche di riparare velocemente e facilmente se qualcosa danneggiasse le ruote (si potrebbe semplicemente sostituire ogni singola parte con una di ricambio e continuare a girare); sono dettagli come questo che risaltano il gran lavoro fatto.