Scott Redding è recentemente rientrato dalla California, dove aveva trascorso il periodo di lockdown. Nell’ultima settimana è risalito in moto per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato mondiale Superbike (30 luglio-1 agosto a Jerez).

Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha girato prima a Snetterton e poi sulla storica pista di Brands Hatch, sempre in Inghilterra. Il test è stato possibile grazie a MSV (MotorSport Vision), promotore della British Superbike e proprietario dei due circuiti. Il campione BSB 2019 ha guidato una Panigale V4 S per riprendere confidenza con moto e velocità.

Il 23-24 giugno il team Aruba Racing Ducati sarà in azione nel test di Misano. Ci saranno sia Redding che Chaz Davies, ma anche altri team. Giornate importanti per prepararsi in vista della ripresa della stagione SBK.