Dopo il forte calo dei prezzi registrato ad aprile, i costi della RC Auto ritornano a salire nel mese di maggio dopo l’allentamento del lockdown.

Nel corso del lockdown i prezzi della RC Auto sono diminuiti sensibilmente, con un autentico tracollo nel mese di aprile, grazie alla drastica riduzione del numero degli incidenti. Secondo l’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, il premio RC Auto medio lordo è infatti calato a 344 € dai 415 € di fine 2019 (-17%), mentre per le moto è passato da 344 € a 240 € (-30%).

Ma è bastato che il lockdown venisse allentato per far crescere nuovamente i prezzi delle polizze, innalzatisi dell’11% per l’RC Auto e del 9% per l’RC Moto, seppure registrando ancora livelli significativamente più bassi rispetto a fine 2019, soprattutto per le due ruote. Il premio medio RC Auto di Maggio 2020 è stato pari a 384 € (-7,5% rispetto a fine 2019), quello Moto invece 262 € (-24% rispetto a fine 2019).

Di conseguenza abbiamo assistito ad una forte riduzione dei costi nel mese di aprile e ad un parziale recupero a maggio, seppur con percentuali leggermente differenti nelle varie regioni. “É importante che i consumatori colgano questa finestra di mercato – commenta Emanuele Anzaghi, Vicepresidente di Segugio.it – prima che i prezzi si riportino ai livelli precedenti. Chi ha una polizza in scadenza da qui a inizio Agosto 2020 dovrebbe effettuare e salvare un preventivo al più presto, impegnando in questo modo la Compagnia di Assicurazione prescelta a mantenere bloccato il prezzo fino alla data di decorrenza. Infatti, una volta salvato il preventivo, la Compagnia ha l’obbligo di “congelarlo” per 60 giorni anche in caso di revisione dei prezzi, mentre il consumatore avrà sempre facoltà di non procedere con la sottoscrizione della polizza. Un modo per mettersi al riparo dai rincari che progressivamente verranno attuati nei prossimi mesi”.