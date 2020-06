Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 8 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile al Nord con fenomeni anche intensi sulla bassa Lombardia e la Romagna. Precipitazioni in graduale assorbimento al Centro Italia, dove si verificano ancora piogge e temporali tra Umbria, Marche e Abruzzo. Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, salvo qualche piovasco sulla Calabria jonica nel corso della notte. Minime stabili o in lieve calo locale, comprese fra 14 e 18 gradi, di poco superiori in Sicilia.

Martedì 9 giugno ancora tempo instabile al Centro-Nord, dove si prevedono forti temporali tra Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia. Cieli poco nuvolosi sul versante tirrenico, ma senza fenomeni degni di rilievo. Tempo soleggiato o parzialmente nuvoloso al Sud e sulle Isole, con possibili brevi piogge sulla Sardegna orientale a metà giornata. Temperature massime stabili che oscilleranno fra 22 e 26 gradi. Il vortice di bassa pressione continuerà a fare il suo corso almeno fino a giovedì sera.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

All’altezza di Mantova si segnala una coda di 4 km sulla A22 Brennero-Modena (Km 250.3 – direzione: Modena) tra Nogarole Rocca e Mantova Nord per incidente.

In Liguria sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori. Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.

La pioggia sta causando rallentamenti tra Bologna e Firenze: sulla A1 Direttissima

pioggia tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255. Rallentamenti per meteo avverso anche in A11 Firenze-Pisa nord tra Firenze Peretola e Bivio A11/SS 1 Aurelia, sulla A1 Bologna-Roma tra Sasso Marconi e Fabro, sulla A14 Bologna-Pescara tra Senigallia e Ancona sud e tra Cattolica e Senigallia.