A circa un anno dal debutto della Revero GT da parte di Karma Automotive, ecco arrivare i pacchetti Sport e Performance che ne migliorano le caratteristiche.

Verso la fine dello scorso anno, Karma Automotive ha lanciato una versione più potente della sua berlina elettrica di lusso Revero GT, la Revero GTS. È arrivata con prestazioni promettenti: un tempo più veloce da zero a cento, e un’autonomia complessiva di 610 chilometri con l’aiuto del suo motore a tre cilindri Range Extender. La Revero GTS è in vendita all’inizio di quest’anno per 149.950 dollari.

Questa volta, però, la Karma guarda indietro alla sua gamma GT e decide di aggiungere pacchetti estetici e prestazioni per aumentare il suo fascino. Soprannominati i pacchetti Sport e Performance, entrambi sono ora ufficialmente disponibili presso i concessionari nordamericani della Karma.

Quindi, cosa c’è di diverso nei nuovi pacchetti? Proprio come la GTS, entrambi i pacchetti Revero GT Sport e Performance fanno uno sprint di 100 km/h in soli 3,9 secondi. Non è stato indicato cosa esattamente è stato cambiato per questo aumento delle prestazioni, ma supponiamo che si tratti della stessa elettronica aggiornata che si trova nella GTS. L’autonomia complessiva estesa, tuttavia, è di 580 km – un po’ più corta dei 611 km di quest’ultima.

Per l’estetica, il pacchetto Sport beneficia della vernice Borrego Black di serie, oltre ai pezzi leggeri esterni in fibra di carbonio, ai badge dei parafanghi GTS, alle pinze rosse, ai rotori forati a croce e ai cerchi Dune Twist Midnight Chrome da 22″. Anche il distintivo dell’eclissi solare Karma è monocromatico su questo pacchetto, simile alla concept car SC2.

Il pacchetto Performance, invece, ottiene gli stessi aggiornamenti funzionali della Sport mantenendo la timida personalità della GT. All’interno, la UX/UI ottiene l’emblema GTS e la modalità pista.

“I pacchetti GT Sport e Performance offrono un’esperienza di guida migliore per gli appassionati di guida. Attraverso questi pacchetti, abbiamo combinato la coppia istantanea e le capacità dinamiche di un’auto sportiva elettrica con i comfort di una berlina di lusso ad autonomia estesa. I miglioramenti estetici del nostro Pacchetto Sport si aggiungono alla personalità della GT, amplificando la sua presenza come veicolo elettrico di lusso di lusso che fa tendenza”, afferma Joost de Vries, Vice Presidente delle Vendite Globali e della Customer Experience di Karma Automotive.

La Karma Revero GT è venduta al dettaglio al prezzo di partenza di 144.800 dollari.