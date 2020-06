Graziano Rossi assicura che Valentino firmerà con Yamaha Petronas SRT almeno per una stagione. E sogna il decimo titolo mondiale…

Valentino Rossi e Yamaha Petronas SRT sono sempre più vicini alla firma. E qualora non bastassero le indiscrezioni arriva conferma anche da papà Graziano, che ha sempre seguito suo figlio sin dagli inizi della sua lunga carriera. Il 41enne di Tavullia ha intenzione di proseguire un’altra stagione per non lasciare a bocca asciutta i tanti tifosi che quest’anno non potranno assieparsi sugli spalti. Vuole un’uscita in grande stile, ma non solo per una passerella di addio degna di nota. Il Dottore punterà come sempre al podio nella speranza di riuscire ad instaurare un buon feeling con il prototipo 2020.

Una stagione al top per il Dottore

Papà Graziano da tempo ribadisce che la firma ci sarà e non esclude che la partnership con la squadra malese possa prolungarsi più di quanto si attendano i tifosi di Valentino Rossi. “Non credo che questa crisi del Coronavirus lo abbia colpito. Penso che la decisione di Valentino potrebbe essere quella di continuare la prossima stagione – riporta Paddock-GP -. Gli parlo e lo sento pieno di entusiasmo, sono davvero convinto che stia bene”.

Inoltre sarà una stagione senza precedenti, dove tutto sarà concentrato in 12 o 13 gare ravvicinate tutto può succedere. “Sarà cruciale fare un grande campionato. Fin dai primi test, sembrava che la moto fosse nata bene. Ora vediamo cosa accadrà dopo. Valentino è stato molto soddisfatto della Yamaha”. Questo significa che sarebbe possibile un decimo titolo? ” Non lo so. Non posso dire come andranno le cose. Andiamo lentamente, teniamo i piedi per terra, passo dopo passo. Sarebbe grandioso – ha concluso Graziano Rossi -, ma lasciamo che questo campionato inizi prima”. Il resto verrà da sè…!