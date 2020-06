Lunedì 22 giugno prendono il via i Dunlop Days sul circuito di Misano. Una giornata di divertimento e apprendimento per tutti gli appassionati di motociclismo.

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli diventa teatro del primo evento in pista dell’anno. Tornano i Dunlop Days, le giornate di divertimento in pista firmate Dunlop dedicate agli amanti delle due ruote.Si comincia lunedì 22 giugno sul circuito adriatico, dove tutti gli appassionati potranno contare sul servizio e sull’esperienza pluriennale di Dunlop nel motorsport.

Sarà ovviamente un evento all’insegna della sicurezza prima di tutto, dove si osserveranno tutte le norme necessarie a scongiurare un possibile contagio da Covid, nel pieno rispetto delle linee guida fornite dal Governo. L’iniziativa è organizzata in partnership con EMG eventi, Special Bike e MotoXRacing e realizzata con la collaborazione di Bardahl, Capit Performance, DaiDeGas e Riding School Pedersoli. Grazie ad anni di esperienza maturata in pista, e non solo, Dunlop metterà al servizio dei presenti tutta la sua professionalità maturata nella sua lunga militanza nel Motorsport, per far vivere l’adrenalina del circuito di Misano ai tanti appassionati che arriveranno in pista.

La formula vincente dell’evento rimane la stessa: l’iscrizione è aperta a tutti i motociclisti equipaggiati con pneumatici Dunlop KR106/108/109 (escluso: Moto2, Moto3, Supermoto), D213 GP PRO, GP Racer D212 (slick e/o intagliati) o SportSmart TT in condizioni di piena idoneità e consumo per l’utilizzo in circuito (limite battistrada almeno al 80%). Gli appassionati hanno accolto con entusiasmo il ritorno dell’appuntamento Dunlop, visto il sold out registrato in pochi giorni. E sarà sicuramente una giornata di sano divertimento dopo un lungo lockdown che ha costretto tanti amanti delle due ruote fra le mura di casa, in attesa di questo memorabile giorno…