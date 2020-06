Tra Andrea Iannone e Belen Rodriguez sarebbe ritorno di fiamma. L’incontro è avvenuto in un ristorante milanese ed è stato immortalato dai paparazzi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano ad un punto di non ritorno e tra i due si inserisce il pilota Aprilia Andrea Iannone, l’uomo con cui la showgirl argentina ha avuto una love story piuttosto lunga. Ancora una volta The Maniac e Belen si sono rivisti e l’incontro non sarà certo casuale, visto che non si tratta della prima volta negli ultimi giorni. Ad immortalarli sono stati i paparazzi del settimanale ‘Oggi’.

A quanto pare il periodo di quarantena, che ha costretto molte coppie alla convivenza coatta senza potersi ritagliare i propri spazi, avrebbe fatto riemergere vecchi rancori. De Martino ha raggiunto presto Napoli per lavorare alla nuova edizione dello show ‘Made in Sud’ e questo avrebbe peggiorato la situazione. L’ex ballerino di ‘Amici’ ha fatto un salto a Milano, una toccata e fuga per salutare Santiago e prendere tutta la sua roba.

Domenica 24, il colpo di scena. Belén esce a cena con il fratello Jeremias, riceve una telefonata che la galvanizza ed ecco spuntare un personaggio misterioso che entra da un ingresso di servizio. Mentre i due fratelli vanno via poco dopo la mezzanotte, l’uomo in felpa resta asserragliato nel ristorante, probabilmente nella speranza che i fotografi vadano via. Esce intorno alle 4 dopo essere salito su una vettura guidata da un amico. Ma poco dopo viene fermato dai Carabinieri ed identificato. Per il settimanale di cronache rosa non ci sono dubbi: si tratta di Andrea Iannone.