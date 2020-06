Lorenzo Insigne ha ricevuto in regalo dalla moglie una Lamborghini Huracan EVO per il suo 29esimo compleanno.

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, riceve un regalo davvero speciale per il suo 29° compleanno: una Lamborghini Huracan EVO con tanto di fiocco rosso e dal valore di oltre 206 mila euro. Il beniamino del popolo partenopeo ha trovato la supercar sotto la sua abitazione a Posillipo e gli è stata regalata dalla sua compagna Jenny. Lorenzinho ha sempre avuto una predilezione per le auto di lusso, che nel suo garage può vantare anche una Ferrari 458 alla Mercedes AMG GT63, con cui spesso si dirige agli allenamenti.

Alcuni tifosi hanno criticato questo regalo di lusso in un momento così difficile per gli italiani, ma in tanti hanno ricordato che Lorenzo Insigne due mesi fa ha donato 100mila euro all’ospedale napoletano Cotugno per combattere il coronavirus. Dopo questo regalo il capitano del Napoli Lorenzo Insgine è pronto a scendere in campo sabato contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il trofeo è l’obiettivo stagionale della squadra di Gattuso e servirà una squadra a 300 km/h per battere i nerazzurri.

