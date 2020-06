Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 7 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord, con precipitazioni anche di carattere temporalesco tra Liguria, bassa Lombardia ed Emilia Romagna. Cieli sereni o poco nuvolosi dal Lazio in giù, con piogge sparse sulla Sardegna meridionale. Dal pomeriggio qualche piovasco sull’Abruzzo che, a partire dalla serata, scivolerà verso Campania e Basilicata. Temperature massime comprese fra 23 e 27 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

All’altezza del capoluogo lombardo sulla A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – entrambe le direzioni) scorta veicoli tra San Giuliano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per animali.

A Genova Nord sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso il bivio per la A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Per chi proviene da Milano ed è diretto in A12, si consiglia di proseguire fino a Genova ovest da dove uscire e rientrare per seguire le indicazioni per Livorno.

Rallentamenti per pioggia sulla A12 Genova-Livorno tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Deiva Marina e in A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio tra Gemona Osoppo e Pontebba.

Nei pressi di Tivoli sulla A24 Roma-Teramo (Km 33.2 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Vicovaro-Mandela.