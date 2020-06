La Subaru Crosstrek ha suscitato scalpore già al suo esordio ma con il nuovo modello in uscita è prevista una nuova iniezione di potenza.

La Subaru Crosstrek è una delle preferite dagli acquirenti di auto che hanno uno stile di vita attivo ma che non cercano un grande SUV che intasi il loro vialetto.

Il Crosstrek della Subaru è nato come un esperimento, offrendo ai clienti la possibilità di possedere una Impreza leggermente rialzata e più robusta, che ha dato i suoi frutti, visto che il Crosstrek continua a superare la Impreza anno dopo anno. Una delle principali lamentele che circondano il Crosstrek è la mancanza di cavalli, a cui il nuovo Crosstrek Sport della Subaru intende porre rimedio.

Secondo il sito web della Subaru, la Subaru Crosstrek Sport del 2021 darà ai clienti più capacità e finalmente offrirà la potenza che hanno chiesto. L’attuale Subaru Crosstrek è disponibile in versione ibrida o a gas.

L’ibrido produce 148 cavalli di potenza in combinazione con il suo motore a gas e il motore elettrico. Il Crosstrek a benzina riesce a erogare 152 cavalli, che sono numeri deboli per i gruppi sempre più numerosi di appassionati Crosstrek.

L’attuale generazione Crosstrek, che ha debuttato nel 2018, è alimentata dal motore Subaru Flat-4 da 2,0 litri chiamato FB20V. Questo motore è stato introdotto nel 2018 e ha portato l’iniezione diretta nella linea Crosstrek aumentando l’efficienza e la potenza. La sostituzione di questo motore con qualcosa di più potente, ha portato Subaru a compere delle scelte. In primo luogo, c’è il FA20F 2.0 litri Flat-4 aspirato naturalmente da 2.0 litri della Subaru BRZ e Toyota 86 che sembra poco potente in quelle auto da 205 cavalli, ma nel Crosstrek questo motore aggiungerebbe oltre 50 cavalli, un miglioramento gradito.

Se fosse per noi, aggiungeremmo il nuovissimo motore FA24F turbocompresso della nuova Subaru Ascent. Questo motore più grande produce 260 cavalli che trasformerebbe il Crosstrek in una locomotiva sia in salita che in discesa. Anche se un aumento di 110 cavalli in più rispetto allo stock dovrebbe garantire un badge STI. Restiamo in attesa.