La casa Shelby SuperCars ha mostrato attraverso alcuni video l’ultima nata, la SSC Tuatara, che verrà venduta ad un prezzo di 2 milioni di dollari.

A dire il vero, potremmo non avere mai la possibilità di guidare un SSC Tuatara. La Shelby SuperCars (SSC) ha fatto in modo che la sua ipercar con motore a pale lunghe arrivi nelle mani di pochi eletti, limitando la sua produzione a sole 100 unità – senza contare il fatto che questa supercar può raggiungere i quasi 2 milioni di dollari di prezzo.

SSC vuole quindi che noi appassionati, che non abbiamo tasche così profonde, possiamo almeno provare la diabolica ipercar in una serie di brevi video.

Il video di due minuti, che si trova in fondo a questa pagina, mostra la SSC in tutto il suo splendore esaltandone le forme che evidenziano il sinistro disegno dell’ipercar tanto attesa. Naturalmente, l’iconico pulsante armato/disarmato è al centro dell’attenzione, così come il motore V8 da 5,9 litri con doppio turbocompressore che eroga 1.750 cavalli.

Se 2 milioni di dollari vi sembrano troppi, ma si dispone di una cifra minore, sarete felici di sapere che SSC ha in programma di realizzare una versione più economica e più piccola della Tuatara. Si dice che la supercar SSC entry-level sarà “ridimensionata e con un prezzo di partenza in una gamma in cui una parte molto più grande della popolazione potrà acquistarla e godersela”.

Il numero di produzione del fratello minore della Tuatara non è stato reso noto, ma ci si aspetta che sia più di un centinaio.