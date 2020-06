In questo video vedremo sfidarsi la Porsche Taycan 4S, la Tesla Model 3 Performance e la Model S in 10 gare entusiasmanti per decretare il modello più affidabile sotto stress.

La Porsche Taycan 4S non può competere né con la Tesla Model 3 Performance né con la Tesla Model S P100D in una gara di accelerazione.

Entrambe le Tesla battono facilmente la Taycan sulla pista. La 4S non è la Taycan più veloce (l’onore va alla Turbo S) ma è comunque un’auto performante e, anche nella forma 4S, è sostanzialmente più costosa della Model 3 Performance (anche se un po’ più economica della Model S P100D). Anche se la più nuova e veloce Tesla Model S Performance parte da circa 80.000 euro.

I prezzi negli Stati Uniti partono da $103.800 per il Taycan 4S con la Performance Battery, e $110.380 per il Taycan 4S equipaggiato con la Performance Battery Plus.

Questo test è stato un po’ diverso, in quanto ha cercato di vedere quale delle tre auto poteva mantenere lo stesso ritmo in più gare. Per documentare questo, sono state condotte dieci gare di fila e i risultati sono in realtà molto sorprendenti.

Prima di tutto, però, dobbiamo sottolineare che la Porsche ha lanciato la sua Taycan come una vettura con prestazioni ripetibili, un colpo diretto alla Tesla e, più specificamente, alla Model S che è stata spesso registrata abbassare la sua potenza dopo un giro particolarmente difficile. Naturalmente, questo non vale per la prossima Model S Plaid, che ha facilmente battuto la Taycan Turbo S al Nurburgring.

Verso la fine del video viene presentato il rundown delle 10 gare e, come previsto, la Model S ha sofferto molto. Ha rallentato ad ogni corsa e sia la velocità massima che il croometro sono peggiorati nel tempo.

D’altra parte, la Porsche Taycan 4S è rimasta molto costante corsa dopo corsa. Proprio come dovrebbe essere, secondo Porsche. Il vero shock però arriva quando si rivelano i risultati per la Model 3 Performance. La Model 3 è nota per aver migliorato sostanzialmente il raffreddamento della batteria rispetto alla Model S e i risultati sembrano confermarlo. Giro dopo giro, la Model 3 rimane estremamente coerente, anche un po’ più della Taycan.