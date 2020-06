In questo video vedremo scontrarsi una Porsche 911 GT3 contro una Tesla Model 3 in una particolarissima sfida a suon di autocross.

Una Porsche 991 GT3 contro una Tesla Model 3 Performance in una gara di autocross. Chiaramente, la Porsche dovrebbe vincere questo sfida a mani basse, ma è andata davvero così?

Tanto per cominciare, queste due auto sono davvero mondi a parte. Una è una vera e propria berlina familiare, mentre l’altra è fondamentalmente un’auto da pista che si trova a suo agio sulla strada. Guardando alcuni numeri, la Porsche costa oltre 160.000 euro, mentre la Tesla Model 3 Performance ne costa circa un terzo, ovvero circa 50.000 euro.

Se la sfida fosse una gara di accelerazione, la favorita sarebbe probabilmente la Model 3, ma in un evento di autocross, il peso della Tesla è un grosso deterrente, quindi una persona che scommette opterebbe probabilmente per la Porsche. Tuttavia, c’è il fattore X e questo si presenta sotto forma di pilota e della sua esperienza di autocross. In questo caso, il fattore X cade a favore del pilota della Model 3.

Anche se la Porsche 911 pesa molto meno della Model 3 e dispone della trazione posteriore, di un cambio a 7 marce e di gomme adesive, oltre che di una sospensione appositamente studiata per questo tipo di guida, la persona al volante non è in grado di spingere la vettura al limite.

Come vedrete nel video, la Model 3 batte la Porsche in tutte e tre le gare. Tuttavia, il margine di vittoria diminuisce ad ogni tentativo, man mano che il pilota della Porsche acquisisce alcune abilità.

In un confronto più equo con lo stesso pilota al volante di entrambe le vetture, la Porsche dovrebbe vincere, ma in questo caso non è così e questo dimostra che, anche se svantaggiato dall’auto, un buon pilota può far uscire il meglio da qualsiasi modello.