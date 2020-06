Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 7 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro Nord con fenomeni di carattere temporalesco in Liguria e Val Padana. In queste ore regge ancora al Sud, ma nel corso della notte si verificheranno precipitazioni su Basilicata e basso Tirreno. Piovaschi anche sulla Sicilia occidentale e la Sardegna settentrionale. Le temperature minime resteranni stazionarie e oscilleranno fra 15 e 20 gradi.

Lunedì 8 giugno sarà un’altra giornata all’insegna del maltempo, soprattutto lungo le fasce alpina e appenninica. Forte instabilità sul versante adriatico, più soleggiato su quello tirrenico. Massime stabili e comprese fra 22 e 27 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

A Nord di Milano sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera) coda tra Lago di Como e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera.

Lavori in corso in Liguria dove si segnalano code sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Genova) tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori, sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso il bivio per la A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno e in A12 Genova-Livorno (Km 22.8 – direzione: Genova) tra Rapallo e Recco.

Nei pressi di Tarquinia sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia vento forte tra Civitavecchia Nord e SS1 Aurelia. Venti tesi anche sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto.

A Nord di Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.