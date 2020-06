Il vincitore del campionato “da casa” della Formula E virtuale è il pilota della Mercedes, Stoffel Vandoorne. Negli ultimi due ePrix a Berlino vince Rowland

Non c’è niente da fare: vince sempre la Mercedes. In Formula E come in Formula 1. E, persino quando le gare sono ferme per la pandemia da coronavirus, in quelle virtuali. Il vincitore del campionato “da casa” della serie riservata alle monoposto elettriche è infatti Stoffel Vandoorne, a cui è bastato il secondo posto nell’ePrix conclusivo, sulla versione digitale del circuito ricavato all’interno dell’aeroporto Tempelhof di Berlino, per conquistare la vetta della classifica conclusiva.

Vani si sono rivelati i tentativi di contendergli il titolo da parte di Pascal Wehrlein, la cui rincorsa è stata rovinata da un testacoda. A prevalere invece nelle due corse finali, sia oggi che ieri, è stato Oliver Rowland, che grazie a questa doppietta è riuscito a scavalcare Maximilian Guenther al terzo posto della graduatoria del campionato.

“Prima di tutto sono molto contento di aver vinto questa competizione”, commenta il portacolori della Freccia d’argento. “La giornata è stata complicata e la partenza molto caotica. Io sono scattato bene a fianco di Pascal, all’esterno, poi alla seconda curva sono stato tamponato da dietro e l’ho mandato in testacoda. Sarebbe stato bello vivere una vera battaglia in pista. Ma anche a me sono toccate un paio di gare sfortunate, quindi ritengo che ci siamo comunque meritati la vittoria”.

Nella finale della Challenge Grid riservata ai gamer professionisti trionfa invece Kevin Siggy, a cui va l’ambito premio in palio: un test al volante di una vera vettura di Formula E.

ePrix virtuale di Berlino, l’ordine d’arrivo

1 Oliver Rowland 17:29.206 (52) 2 Stoffel Vandoorne +1.796 (38) 3 Maximilian Guenther +4.239 (30) 4 Edoardo Mortara +10.240 (24) 5 Sebastien Buemi +13.085 (20) 6 James Calado +13.120 (16) 7 Nyck de Vries +15.427 (12) 8 Felipe Massa +22.342 (8) 9 Pascal Wehrlein +29.428 (4) 10 Kelvin van der Linde +29.629 (2) 11 Antonio Felix da Costa +31.019 12 Andre Lotterer +31.507 13 Alexander Sims 13 giri 14 Jean-Eric Vergne 12 giri 15 Brendon Hartley 11 giri 16 Sam Bird 10 giri 17 Sam Dejonghe 9 giri 18 Ma Qing Hua 8 giri 19 Lucas di Grassi 7 giri 20 Alice Powell 6 giri 21 Oliver Turvey 5 giri 22 Joel Eriksson 4 giri 23 Neel Jani 3 giri 24 Mitch Evans 3 giri

Formula E virtuale, la classifica finale