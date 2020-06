Solo quattordicesimo nel GP virtuale dell’Azerbaigian di Formula 1 Charles Leclerc. George Russell vince per la terza volta consecutiva e passa in testa

È cambiato il vento nei Gran Premi virtuali di Formula 1. Se l’inizio dell’esperienza alla PlayStation di Charles Leclerc era stato irresistibile, tanto da regalargli ben due successi in altrettante corse, con il passare del tempo lo scettro di pilota da battere, nella versione digitale del massimo campionato automobilistico, è passato nelle mani di George Russell.

Anche nel GP simulato dell’Azerbaigian, a Baku, il portacolori inglese della Williams ha trionfato, per la terza volta consecutiva, strappando così al rivale della Ferrari il comando della classifica di questo mini-campionato “da casa”, che il monegasco aveva mantenuto saldamente in mano fino a questo momento.

Leclerc e la Ferrari fuori dai punti

Leclerc, infatti, stavolta non è riuscito ad andare oltre la quattordicesima posizione in gara, subito dietro al suo compagno di squadra per questa occasione, Enzo Fittipaldi, complice un incidente al via e anche alcune penalità che gli sono state inflitte mentre tentava di rimontare.

Sul podio, dietro a Russell, sono così saliti Alex Albon (Red Bull), partito dalla pole ma infilato proprio alla partenza, ed Esteban Gutierrez (Ferrari). Non irresistibile la prova dei due italiani al via: ritirato Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), sedicesimo l’esordiente portiere del Milan Gianluigi Donnarumma (AlphaTauri).

F1, GP Azerbaigian virtuale: la classifica e l’ordine d’arrivo