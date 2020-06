Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 6 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Schiarite generali al Sud ma persistono zone di instabilità su Salento, Basilicata e Calabria tirrenica. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle pianure del Centro-Nord, ma su Alpi e Prealpi proseguono piogge e temporali per tutta la giornata. Precipitazioni sparse anche sulle zone interne della Toscana e dell’Abruzzo. Le temperature massime subiranno un aumento al Sud, mentre restano stabili sul resto della Penisola, comprese fra 22 e 27 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

A Genova sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori. Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.

A Bologna sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 0 – direzione: Autostrada Milano-Napoli) coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA per traffico intenso e tra Bologna San Lazzaro e Imola.

All’altezza di Arezzo, sulla A1 Firenze-Roma (Km 338 – direzione: Napoli), coda di 2 km tra Valdarno e Arezzo per il transito di un trasporto eccezionale.

A Roma in A24 Roma-Teramo (Km 24 – direzione: Superstrada Teramo Mare) traffico rallentato tra Tivoli e Castel Madama per lavori. Coda di 3 km tra Tivoli e Vicovaro-Mandela.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 4.8 – direzione: Salerno) coda alla barriera di Napoli sud per traffico intenso.