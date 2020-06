Un video emozionante in cui vedremo sfidarsi un collezionista di supercar a bordo di una Corvette C8 sfidare una Tesla Model 3.

Il collezionista di supercar e popolare influencer di YouTube The Stradman ha venduto la sua nuovissima Corvette C8 dopo soli due mesi di possesso. In effetti, sta vendendo metà (o più) della sua collezione. L’investitore immobiliare Chandler David Smith ha acquistato l’auto circa una settimana fa.

Ora, naturalmente, è arrivato il momento di far correre la Corvette, ma è qui che la cosa si fa interessante. Non solo Smith vuole correre, ma vuole anche correre contro The Stradman e batterlo. Per farlo, però, Smith vuole stare al volante della sua Tesla Model 3 Performance, con Stradman che guida la C8.

Perché Smith dovrebbe scegliere la sua Tesla invece della sua nuova Corvette? Beh, è perché è abbastanza sicuro che l’auto elettrica batterà la Corvette in una gara di accelerazione. Ha fatto la scelta giusta scegliendo di guidare la Model 3 invece della Corvette? Guardate il video per scoprirlo.