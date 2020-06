Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 6 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo ancora instabile al Nord, con fenomeni in parziale assorbimento nel corso della notte, ma le piogge persisteranno sulla fascia alpina e prealpina. Nel corso della notte possibili forti temporali tra Piemonte, bassa Lombardia e Liguria. Temperature minime stabili e comprese fra 15 e 19 gradi. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro-Sud, salvo qualche piovasco residuo sulla Calabria tirrenica.

Domenica 7 giugno sarà ancora una giornata caratterizzata dal meteo instabile al Nord e su parte del Centro, specie sulle zone più interne della Toscana e le Marche. Tempo più stabile al Sud, piogge di lieve intensità sulla Sardegna occidentale. Massime stazionarie e comprese fra 22 e 27 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

A Sud di Belluno sulla A27 Venezia-Belluno rallentamenti per pioggia tra Nodo A27/A28 Conegliano-Portogruaro e Fadalto. All’altezza di Venezia traffico a rilento sulla A13 Bologna-Padova (Km 112.4 – direzione: Padova) in entrata a Padova Industriale verso Padova per lavori.

In Liguria si è verificato un incidente sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.5 – direzione: Milano) tra Genova Ovest e Bivio A7/A12 Genova-Livorno. In A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) chiuso il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

A Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7 tonnellate e mezzo tra Cava De’ Tirreni e Salerno, nelle due direzioni, fino alla mezzanotte del 29 Giugno 2020.