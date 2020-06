Oggi la Lexus ha pubblicato un comunicato stampa che annunciava il rinvio della premiere digitale della berlina IS del 2021.



La casa automobilistica di lusso giapponese non ha specificato il motivo, per cui ha detto nel comunicato che lo stava facendo “considerando la recente situazione globale“. Era solo lunedì 1 giugno, quando la casa automobilistica ha annunciato che il 9 giugno avrebbe rivelato la berlina, il che ci ha sorpreso, considerando che non abbiamo visto un solo veicolo di prova camuffato.

Nonostante non ci siano foto spia del modello 2021 della IS, la casa automobilistica ha mostrato la parte posteriore quando ha annunciato la data di presentazione. Lexus ha anche detto nell’annuncio originale che sarebbe stata “vestita per l’emozione”, il che fa poco per stuzzicare l’immaginazione. Tuttavia, in assenza di foto, abbiamo delle voci non ufficiali, che anche se non dipingono un quadro chiaro ci aiutano a capire meglio.

La IS del 2021 potrebbe viaggiare sull’ultima piattaforma TNGA-L della Toyota, o potrebbe utilizzare la piattaforma che sta alla base dell’attuale vettura. Il modello F più caldo non continuerà, però, l’Is 500 potrebbe ancora montare un V8. Quale V8 – l’attuale 5.0 litri aspirato naturalmente o uno nuovo – rimane comunque un mistero. Oppure potrebbe essere sostituito con il V6 biturbo da 3,5 litri della LS 500 che produce 416 cavalli e 600 Newton-metri di coppia.

Non sappiamo molto della nuova Lexus IS 2021. Le foto spia, anche quando l’auto è pesantemente rivestita e mimetizzata, possono rivelare molto su un’auto. Mentre i dettagli sono nascosti, cose come i fari e i fanali posteriori, le griglie e altre parti dell’auto possono mostrare un po’ di cosa aspettarsi. C’è una buona probabilità che la Lexus sposti la IS di fascia alta al posto della GS ora non più disponibile.

La data di uscita non è stata ancora rivelata.