L’ex McLaren Kovalainen ha rivelato come Lewis Hamilton è diventato Hamilton. Tutto sarebbe partito da una scommessa sul circuito di Spa.

Che Lewis Hamilton avesse il piede pesante era noto sin dall’epoca dei kart, ma quello che ha saputo fare dopo lo ha definitivamente consacrato nell’olimpo dei campioni. E’ vero, dagli esordi in F1 nel 2007 ha potuto sempre usufruire di macchine competitive. La McLaren di allora era certamente più in forma di quella attuale, e la Mercedes che ha trovato nel 2014 una volta approdato nel team tedesco era senz’altro lontana da quella zoppicante di epoca Schumacher. Eppure sarebbe un errore non riconoscere come dietro a tante vittorie di gara e ai conseguenti sei mondiali ci siano anche tante doti, dalla velocità, all’approccio da ragioniere alla bisogna, dal’intelligenza tattica, alla scarsa propensione all’errore.

Ma com’è nato davvero il mito di Ham? Lo ha rivelato a Motorsport.com Heikki Kovalainen, con lui nel 2009 a Woking. Tutto partì da una scommessa sul prendere l’Eau Rouge in pieno nel primo giro delle libere 1 del GP del Belgio.