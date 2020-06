Fiat Professional E-Ducato è il nuovo veicolo 100% elettrico di Fca studiato per gli spostamenti commerciali e all’insegna della mobilità sostenibile.

E-Ducato è il nuovo veicolo Fiat Professional 100% elettrico capace di garantire sostenibilità della mobilità e impegni di affari. L’inedito mezzo elettrico andrà presto ad affiancare il Ducato Natural Power a metano nell’offerta di propulsioni alternative e si avvicina alla sfida del mercato.

La novità viene celebrata con un nuovo logo realizzato dal Centro Sitle FCA: la lettera “e” in tinta blu che s’inserisce, precedendola in alto, la lettera “D” del nome “Ducato”, scritto in argento satinata. E-Ducato proseguirà una storia che va avanti da 39 anni e costellata da grandi successi commerciali, che hanno fatto del Ducato una vera e propria icona. E-Ducato propone, oltre ad una completa gamma di versioni, anche opzioni modulari di taglia batteria con autonomie di percorrenza da 200 a oltre 360 km in normali condizioni ambientali a seconda del tipo di batteria e differenti configurazioni di ricarica.

Le prestazioni del veicolo commerciale totalmente elettrico sono di tutto rispetto: la velocità massima è limitata a 100 km/h per meglio ottimizzare gli assorbimenti energetici, potenza massima di 90 kW e coppia massima di 280 Nm. La nuova propulsione elettrica inoltre non penalizza quello che è il punto forte del Ducato: volumetria di carico best in class da 10 a 17m3, portata fino a 1.950 kg, la migliore della categoria.

Per continuare il suo cammino verso il mercato nazionale ed europeo, E-Ducato sarà presto oggetto di specifiche attività sul campo per essere testato da clienti partner in una prova estensiva sul campo nelle normali condizioni di lavoro e di utilizzo.

