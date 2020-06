La Bugatti Chiron è uscita ormai 4 anni fa ma non ha smesso mai di stupire e in questo documentario potremo vedere tutto il processo che porta alla creazione di una bestia del genere.



L’automobile è nata come strumento di trasporto, ma è diventata molto di più negli ultimi 130 anni. Per molti è un simbolo di individualità, una forma di espressione.

Sposa inoltre l’arte del design con l’ingegneria per creare macchine veramente sbalorditive e meccanicamente eccezionali. Poche case automobilistiche riescono a combinare le due diverse vocazioni in qualcosa di veramente straordinario, ma Bugatti è una di queste. E l’ultima nata, la Chiron, è una meraviglia ingegneristica che sembra fantastica sia a 420 chilometri all’ora o che a zero. Un nuovo documentario si immerge nel processo di costruzione della Chiron, dando una sbirciatina dietro il sipario dell’hypercar.

Il documentario inizia nella sede centrale dell’azienda a Molsheim, in Francia, dove si fanno sposare i pezzi anteriori e posteriori del telaio prima di andare in Germania, dove viene costruito il W16 da 8,0 litri. Ci sono solo otto tecnici certificati in tutto il mondo per costruire il bestiale propulsore, e il team produce circa tre motori alla settimana, che utilizza circa 3.700 pezzi. Per diventare un costruttore di motori Bugatti sono necessari altri due anni di formazione.

Il motore è solo uno dei 2.600 pezzi che completano la vettura, che richiede circa due mesi per essere completato. Lentamente, l’auto si assembla, come l’installazione del cablaggio, che è costruito per essere sia compatto che leggero. La Chiron è dotata di 2,5 chilometri e mezzo di cablaggio. Anche questo è un processo lento, che richiede quattro giorni solamente per fissare i pannelli della carrozzeria, con l’ultima parte che è l’ala attiva.

La Chiron è in circolazione da quattro anni e ha dato vita a diverse varianti ed esemplari unici, che vanno dalla Divo alla Pur Sport. Con i suoi 1.500 cavalli di potenza e una velocità massima di 420 km/h, La Chiron è allo stesso tempo bestiale e bella. E’ elegante, veloce – da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi – e personalizzabile all’infinito secondo i gusti del cliente.

Il suo prezzo di quasi 3 milioni di dollari sembra giustificato.