Andrea Dovizioso e il suo capotecnico Alberto Giribuola protagonisti di una nuova serie YouTube intitolata “TecnoDovi”.

In una nuova serie di video YouTube della Ducati, Andrea Dovizioso e il suo capo equipaggio Alberto Giribuola offrono ai fan della MotoGP uno scorcio della vita di tutti i giorni in pista e di ciò che accade ai box. Sotto il titolo “TecnoDovi” Ducati presenta una nuova serie di video per tutti i fan della MotoGP che hanno sempre voluto sapere come il lavoro dei propri beniamini si svolge fuori pista.

Ogni sabato verrà mandato online su YouTube (o postato sui social) un nuovo episodio che tratta del modo in cui si lavora all’interno del box con la voce di Andrea Dovizioso e del suo capotecnico Alberto Giribuola. Nel primo episodio la coppia racconta cosa succede quando un pilota ritorna ai box. Il vicecampione del mondo spiega: “Ogni sessione ha una sua storia, proprio come ogni tracciato e ogni momento”. E ovviamente ogni dettaglio è da prendere in considerazione. “Ti avvicini alla prima sessione di prove in un certo modo. Di solito mi trattengo alla prima uscita e anche se le cose non vanno secondo i piani, dobbiamo mantenere la calma. Pianifichiamo ogni sessione, ma come tutti sanno, possono verificarsi molti imprevisti. Ma abbiamo sempre la situazione sotto controllo, indipendentemente dal fatto che vada bene o male, perché ci conosciamo da molto tempo e lavoriamo insieme in pista da molti anni”.

Alberto Giribuola, alias Pigiamino, conosce il suo protetto da molti anni. “Fa parte del mio lavoro sapere se la mancanza di feeling di Dovi è dovuta al suo umore o a qualcos’altro. È importante capirlo, perché decidere cosa fare è la cosa più difficile per il capo dell’equipaggio. Dopotutto, un cambiamento nell’assetto ha sempre conseguenze indesiderate. Penso che questo faccia la differenza, importante è avere un buon feeling tra il pilota e il capo dell’equipaggio”.