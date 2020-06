Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 5 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile al Centro-Nord, con precipitazioni sparse sulle Alpi orientali, il versante adriatico e lungo la fascia appenninica. Fenomeni che dal pomeriggio andranno ad attenuarsi sensibilmente, pur persistendo dei rovesci sul Friuli. Tempo fortemente instabile al Sud, con possibili temporali anche di forte intensità tra Puglia e Calabria jonica. Una tregua dovrebbe arrivare nel corso della notte. Le temperature massime sono in sensibile calo al Sud e si attesteranno fra 19 e 21 gradi, tra 22 e 27 gradi al Centro-Nord.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

All’altezza dell’area metropolitana di Milano sulla A1 Milano-Bologna (Km 72.3 – direzione: Napoli) traffico a rilento tra Bivio A1/Fine Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola per incidente.

A Genova in A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) chiuso il bivio per la A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori. Per chi proviene da Milano ed è diretto in A12, si consiglia di proseguire fino a Genova ovest da dove uscire e rientrare per seguire le indicazioni per Livorno.

In A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) chiuso il bivio per la A7 Milano-Genova per chi da Livorno è diretto verso Genova per lavori. Ai veicoli leggeri diretti a Genova si consiglia di uscire a Genova est mentre per i mezzi pesanti il consiglio è di raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto in A7 da cui uscire e rientrare in direzione Genova.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Rallentamenti per pioggia al Sud, specie sulla A1 Roma-Napoli tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno e tra Frosinone e Napoli Nord e sulla A3 Napoli-Salerno tra Angri e Salerno.