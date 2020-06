Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 5 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Generali schiarite al Centro-Nord, ma persisteranno ancora lievi fenomeni sulle Alpi orientali e parte del Friuli, in attenuazione nel corso della mattinata di sabato. Al Sud tempo ancora fortemente instabile, con possibili temporali su Salento e Calabria jonica fino a tarda serata. Le temperature minime resteranno stazionarie e oscilleranno fra 14 e 18 gradi.

Sabato 6 giugno cieli poco nuvoloso quasi su tutte le regioni, salvo precipitazioni sparse lungo la fascia alpina, tra Emilia Romagna e alta Toscana, sulle zone più interne dell’Abruzzo e tra Salento e Calabria jonica. Le temperature massime subiranno un leggero aumento e si attesteranno fra 22 e 27 gradi, mentre in Sardegna si sfioreranno i 30 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. All’altezza di Padova in A13 Bologna-Padova (Km 112.4 – direzione: Padova) coda in entrata a Padova Industriale verso Padova per lavori in corso.

A Sud di Arezzo sulla A1 Milano-Napoli, tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma, si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto al km 360. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda a partire da Valdarno.

Le piogge stanno causando qualche disagio sulla rete autostradale del Sud. In particolar modo sulla A16 Napoli-Canosa tra Candela e Bivio A16/A14 Bologna-Taranto e sulla A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Napoli Nord.