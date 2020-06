Martedì e mercoledì la Mercedes tornerà in pista, per un test a Silverstone con Bottas e Hamilton. Presto anche la Ferrari comunicherà i suoi programmi

Per la Formula 1 è finalmente giunto il momento di riaccendere i motori delle monoposto, dopo il lungo stop per la pandemia di coronavirus. La prima a bruciare i tempi, manco a dirlo, sarà proprio la scuderia campione del mondo in carica, la Mercedes.

La Freccia d’argento ha infatti ufficializzato sul proprio profilo Twitter di aver organizzato due giorni di test la prossima settimana, martedì e mercoledì, sulla pista di Silverstone. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton si alterneranno al volante della W09 del 2018, per rispettare il regolamento che consente di disputare prove private solo con vetture vecchie di almeno due anni.

NEWS: We’ll be back on track next week @SilverstoneUK! Valtteri (Tuesday) and Lewis (Wednesday) will drive the 2018 Mercedes W09 in a two-day test as the team practises protocols ahead of returning to racing in Austria next month 👊 pic.twitter.com/yMOTqnajiA — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 4, 2020

Mercedes e Ferrari ricominciano con i test

Non si tratterà dunque di un collaudo per sviluppare la macchina per questa stagione, ma avrà l’obiettivo di “far pratica dei protocolli” in vista del Gran Premio inaugurale della stagione in programma il 5 luglio in Austria. Si tratterà dunque di abituare piloti ma anche membri dello staff tecnico ai distanziamenti e alle dinamiche di sicurezza introdotte contro i contagi.

Anche la Ferrari ha intenzione di seguire a ruota l’esempio della diretta rivale, benché non abbia tuttora comunicato le date del suo programma di test. Altri piloti, nel frattempo, in attesa di riaccomodarsi nell’abitacolo delle loro Formula 1, hanno deciso di scrollarsi di dosso la ruggine dedicandosi ad altre categorie.

Questo è il caso, ad esempio, del portacolori della McLaren, Lando Norris, che è già sceso in pista con una Formula 3 del suo ex team Carlin. “Farò anche un po’ di karting, per allenare di nuovo il mio corpo a tutto lo stress”, ha spiegato l’inglese ai microfoni della rivista specializzata austriaca Speed Week. “Tornare a bordo di una macchina da corsa è una bella sensazione”. E questo è solo l’inizio.