Secondo uno studio dell’Istituto delle Assicurazioni per la Sicurezza Autostradale la guida autonoma riuscira’ a ridurre il numero totale degli incidenti solo di un terzo in base agli ultimi test.

Le auto completamente autonome sono state presentate come una panacea per le nostre disgrazie automobilistiche, un rimedio per gli incidenti, l’ingorgo e la nostra infinita capacità di fare cose stupide al volante.

Non siamo neanche lontanamente vicini a macchine completamente autosufficienti che rivendicano la strada aperta come propria, ma il futuro senza incidenti che ci è stato promesso potrebbe non arrivare facilmente. Un nuovo studio dell’Istituto delle Assicurazioni per la Sicurezza Autostradale (IIHS) afferma che i veicoli completamente autosufficienti potrebbero essere in grado di eliminare solo un terzo di tutti gli incidenti stradali. Non è una panacea.

L’istituto ha analizzato più di 5.000 rapporti di polizia che documentano incidenti automobilistici in cui almeno un’auto è stata trainata via e i servizi medici di emergenza hanno risposto. L’IIHS ha suddiviso gli incidenti in cinque categorie: Rilevamento e percezione, previsione, pianificazione e decisione, esecuzione e performance e incapacita’. Solo il 24 per cento degli incidenti è stato il risultato di errori di rilevamento e di percezione, mentre l’incapacità ha rappresentato un altro 10 per cento. Ci si aspetta che i veicoli autonomi evitino questi incidenti.

Tuttavia, secondo l’istituto, l’eliminazione degli altri due terzi degli incidenti richiederebbe alle case automobilistiche di dare priorità alla sicurezza rispetto alla velocità e alle preferenze del guidatore anche se tutti gli altri veicoli sulla strada fossero completamente autonomi. L’IIHS indica come esempio il veicolo di prova Uber che ha colpito e ucciso un pedone nel 2018. Il sistema ha faticato a identificare la donna, e quando lo ha fatto, il sistema non è riuscito a prevedere che avrebbe attraversato la strada. Poi, il sistema non è stato in grado di eseguire manovre evasive. Se le case automobilistiche vogliono eliminare gli incidenti, dovranno dare priorità alla sicurezza prima di ciò che il guidatore preferisce.

I veicoli completamente autoguidati sono ancora lontani diversi anni, e un viaggio attraverso il paese senza toccare i comandi è molto più di questo. Le case automobilistiche e le aziende tecnologiche hanno indicato i veicoli autonomi come il futuro, permettendo ai conducenti di fare un pisolino, leggere, guardare un film o semplicemente godersi il viaggio. Ma se l’IIHS ha ragione, le case automobilistiche dovranno anteporre la sicurezza a ciò che i piloti vogliono, e questo potrebbe significare una guida prudente e difensiva in molte situazioni incerte.