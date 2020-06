Elektron Innovativ e’ la societa’ tedesca che intende realizzare un’hypercar elettrica che riesce ad erogare ben 1.341 cavalli di potenza bruta.

L’Elektron One è una nuova hypercar elettrica che vanta una potenza dichiarata di 1.341 cavalli (1.000 chilowatt) e che viene venduta a un prezzo previsto tra i 330.000 e i 350.000 euro. Per ora il veicolo esiste solo nei rendering, ma l’azienda intende far debuttare la vettura elettrica nel mondo reale a Ginevra nel 2021.

La società tedesca Elektron Innovativ è quella dietro all’Elektron One, e intende costruire il veicolo nell’area italiana della Motor Valley, che si trova vicino alle officine di marchi come Ferrari, Lamborghini e Pagani. La neonata casa automobilistica sta anche lavorando per formare un team di Formula E chiamato Scuderia-E. Elektron Innovativ vuole che la conoscenza dello sviluppo dell’automobilismo sportivo influenzi l’ipercar.

L’Elektron One ha una monoscocca in composito che utilizza un mix di carbonio, aramide e biofibra.

Da questi rendering, l’Elektron One ha una forma simile a quella di altre supercar. Il suo angolo migliore è nella parte posteriore, dove ci sono pesanti pieghe e angoli duri.

“L’Elektron è stato creato per essere un marchio di auto sportive“, ha detto il fondatore dell’azienda Armağan Arabul. “Non penso di realizzare un modello a 4 porte. Se ci sarà un tale pensiero in futuro, posso considerare di farlo sotto un altro marchio gemello. Tuttavia, quando si tratta di due ruote, potrei considerare di vedere il logo Elektron su una e-superbike. Sarebbe meraviglioso”.

Quando l’Elektron One entrerà in produzione, l’azienda intende costruire 140 esemplari dell’ipercar ogni anno. Dopo aver stabilito il modello standard, l’azienda vorrebbe aggiungere una variante spider, una versione orientata alla pista ed eventualmente un veicolo con prestazioni ancora più elevate.