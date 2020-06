La Chrysler Pacifica si adorna della nuova versione AWD Launch Edition che introduce la trazione integrale e una capacità di carico davvero ineguagliabile.

La Chrysler Pacifica Launch Edition 2020 è ora disponibile su ordinazione per tutti i clienti che cercano un minivan che offra un po’ più di trazione quando la strada diventa scivolosa. I prezzi partono da circa 35.000 euro e le consegne inizieranno nel terzo trimestre del 2020.

Potreste notare qualcosa di strano nella Pacifica Launch Edition perché non sfoggia lo styling rinnovato che arriva per il modello 2021, nonostante la casa automobilistica ne abbia presentato l’aggiornamento nel febbraio 2020. “La reazione è stata estremamente positiva quando abbiamo annunciato che la nuova Chrysler Pacifica 2021 offrirà la possibilità della trazione integrale. Sappiamo che c’è una domanda in crescita di trazione integrale insieme ai posti a sedere Stow ‘n Go, e la Chrysler Pacifica 2020 Launch Edition ci permette di offrire ai nostri clienti la massima capacità per tutte le stagioni”, ha detto Tim Kuniskis, capo delle autovetture FCA in Nord America.

La Pacifica AWD Launch Edition utilizza il modello Touring L come punto di partenza e indossa il pacchetto di finiture esterne S Appearance Black Noise. Si guida su ruote da 18 pollici con doppi raggi e finiture nere. I pneumatici autosigillanti Michelin Premier si avvolgono intorno ad essi.

Gli interni sono caratterizzati da sedili in pelle nera McKinley e cuciture grigio chiaro Diesel. Anche l’abitacolo è dotato di finiture in metallo spazzolato. I clienti possono aggiungere opzioni come navigatore e tettuccio panoramico a tre pannelli.

Il sistema di trazione integrale della Pacifica può inviare fino al 100% della coppia disponibile all’asse posteriore. Quando la trazione posteriore non è necessaria, può anche disinserirsi per migliorare l’efficienza del carburante. Il tecnico utilizza una varietà di input per decidere quando attivare la trazione integrale, tra cui cose interessanti come la temperatura esterna fredda, l’uso dei tergicristalli e le condizioni stradali difficili.