In questo video vediamo scontrarsi la BMW M5 Competion e la Mercedes-AMG E63 in una sfida per determinare la vera regina delle berline tedesche.

Mercedes e BMW sono due rivali tedeschi che continueranno ad essere uno contro l’altro fino all’eventuale collasso dell’universo. È cosi’, come la natura ha voluto, e mentre la formidabile BMW M3 e la Mercedes-AMG C63 sono esempi incontaminati della moderna berlina sportiva, la rivalità tra i loro fratelli maggiori è altrettanto entusiasmante.

La BMW M5 e la Mercedes-AMG E63 sono potenti auto famigliari, e ancora di più nei loro modelli Competition e S, rispettivamente. Full Throttle World su YouTube mette le due autovin una serie di gare di accelerazione per stabilire quale sia la più veloce.

La Mercedes sfoggia il V8 biturbo da 4,0 litri a doppio turbocompressore della casa automobilistica che produce 612 cavalli e 850 Newton-metri di coppia. L’M5 ha un V8 biturbo da 4,4 litri più grande che eroga 625 CV e 750 Nm. Sulla bilancia, la BMW è più leggera con 1.865 kg rispetto alla Mercedes che ne pesa 1.880 kg.

La prima gara è da una partenza da fermo, e sembrerebbe che la Mercedes sia stata lenta a lasciare la linea di partenza. E’ finita rapidamente dietro la BMW, e non è mai riuscita a raggiungerla, tagliando il traguardo diverse lunghezze di auto dietro la M5. La seconda gara parte da una partenza lanciata a 48 chilometri all’ora. Qui, la Mercedes inizia ad allontanarsi prima che la BMW inizi ad accelerare per poi superarla. Il video non mente, e i numeri lo confermano.

La E63 ha raggiunto i 100 km/h in 3,25 secondi, mentre ha richiesto alla BMW solo 2,94 secondi. È impressionante per una berlina così grande e lussuosa. I tempi sui 400 m mostrano un divario simile: 10,76 secondi per la BMW e 11,2 per la Mercedes. Forse non sono i risultati che la Mercedes voleva, ma per noi è stato divertente da guardare. Forse con la prossima generazione di M5 ed E63, la Mercedes uscirà vincitrice.