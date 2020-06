Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 4 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Nord, con fenomeni di carattere temporalesco dapprima su Piemonte e Liguria, poi in estensione verso Est. Ci sarà un brusco calo delle temperature con neve sulle Alpi intorno ai 2000 metri. Venti forti tra SSO e SSE. Mari molto mossi fino ad agitati i bacini centro settentrionali. Temperature massime tra 18 e 23 gradi al Centro-Nord, tra 25 e 30 gradi da Roma in giù. Dal tramonto tempo instabile anche sul Mezzogiorno d’Italia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo di Pero e Cormano e tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.63 – direzione: Svizzera) coda di 2 km tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento dogana svizzera.

Situazione caotica anche in Liguria: in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 13.5 – direzione: Genova) coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per incidente. Coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) traffico rallentato tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso. In A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A Bologna sulla A14 Bologna-Ancona (Km 12 – direzione: Taranto) coda tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso. A Firenze, invece, rallentamenti in A1 Bologna-Firenze (Km 278.1 – direzione: Napoli) tra Barberino di Mugello e Calenzano per il transito di un trasporto eccezionale.

Traffico rallentato sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.