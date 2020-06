Un video dall’autostrada di Taiwan mostra una Tesla, che secondo il guidatore aveva attivato il pilota automatico, schiantarsi contro un tir ribaltato

Un’immagine davvero scioccante quella resa pubblica all’interno di un video girato su un’autostrada di Taiwan. Il filmato ritrae una Tesla Model 3, che secondo il guidatore avrebbe avuto la modalità pilota automatico attivata, mentre procede dritta contro un grande tir ribaltato su un lato, che occupava ben due corsie.

Nonostante il traffico sulla strada fosse estremamente limitato e la visibilità ottima, come appare dalle immagini, il guidatore non ha frenato fino a che non è stato troppo tardi. Gli esperti si chiedono come sia possibile che il sistema di guida autonoma della Tesla non abbia percepito un ostacolo così grande sulla strada, attraverso le sue videocamere e i suoi radar, sempre che il sistema fosse effettivamente attivo come sostiene il guidatore.

🚨🚨🚨

Tesla Model 3 plows info overturned truck on highway. I’m sure the driver was paying complete attention to the road and wasn’t relying on autopilot because he was told the car could drive itself….$TSLAQ pic.twitter.com/cHjueqH0j4

— Fred Lambert is never getting his Roadster 🐓 (@jsin86524368) June 1, 2020