Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 4 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Nord, con precipitazioni diffuse ovunque e forti temporali previsti fra Liguria, alta Toscana e bassa Lombardia. Nel corso della serata l’instabilità si muoverà anche verso il Centro-Sud, con precipitazioni più intense soprattutto fra Abruzzo e basso Lazio. Le temperature minime subiranno un lieve calo e si attesteranno fra 14 e 18 gradi, di poco superiori sulle Isole maggiori.

Venerdì 5 giugno schiarite al Centro-Nord, anche se persisteranno fenomeni sul Nordest, lungo il litorale adriatico e la fascia appenninica. Tempo instabile al Sud, con temporali previsti fra Calabria e bassa Basilicata. Le temperature massime subiranno un lieve ribasso sul Mezzogiorno e oscilleranno fra 20 e 25 gradi. Le precipitazioni dovrebbero attenuarsi nel corso della tarda serata.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Per saperne di più leggi qui -> Dal 3 giugno via libera agli spostamenti: l’autocertificazione non serve più

A Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 129 – direzione: Torino) coda tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per incidente.

Lavori in corso sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 128.7 – direzione: Genova) dove risulta chiuso il bivio per la A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno. Per chi proviene da Milano ed è diretto in A12, si consiglia di proseguire fino a Genova ovest da dove uscire e rientrare per seguire le indicazioni per Livorno. Rallentamenti sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova Voltri) tra Ovada e Masone per lavori.

A Sud di Firenze in A1 Firenze-Roma (Km 309 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Firenze sud e Incisa – Reggello per traffico intenso.

Rallentamenti per pioggia sul medio Adriatico, in particolare sulla A14 Bologna-Pescara tra Senigallia e Ancona sud.

A Roma sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA si segnala vento forte tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A. In A24 Roma-Teramo vento forte tra Grande Raccordo Anulare e Valle del Salto.