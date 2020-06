Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 3 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile lungo le coste e l’entroterra, variabile con precipitazioni anche di carattere temporalesco lungo la fascia appenninica e su Alpi e Prealpi. Probabili temporali di breve durata anche su Veneto e litorale marchigiano nella prima parte di giornata. Le temperature massime restano stabili e comprese fa 23 e 28 gradi, temperature leggermente più basse sulla Calabria jonica. Dal pomeriggio generale peggioramento al Nord, fenomeni in attenuazione al Centro-Sud.

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

Traffico in sensibile aumento nella giornata di oggi dopo oltre due mesi di lockdown. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 33 – direzione: Svizzera) coda tra Fino Mornasco e Bivio A9/A59 Nord per traffico congestionato. Sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso. A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Milano)

Coda tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per traffico intenso sulla viabilita’ ordinaria.

A Genova sulla A7 Serravalle-Genova tra Busalla ed il bivio per la A10 verso Genova ci sono 9 km di coda, per un tamponamento tra 2 auto ferme in corsia di marcia all’interno della galleria “Maltempo sud”. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 22.6 – direzione: Genova) coda di 1 km tra Rapallo e Genova Nervi per lavori.

A Bologna sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 12 – direzione: Taranto) coda tra Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio e Bivio A14/A13 Bologna-Padova per traffico intenso.

A Sud di Arezzo sulla A1 Firenze-Roma (Km 403.3 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Chiusi e Valdichiana per ripristino incidente.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Nord di Salerno in A3 Napoli-Salerno (Km 45.2 – direzione: Salerno) code tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare.