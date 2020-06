Partono le prevendite della nuova Skoda Octavia. La berlina del marchio boemo arriva alla sua quarta generazione con tre motori in fase di lancio.

Skoda Octavia è giunta alla quarta generazione e finalmente parte la prevendita anche in Italia. Al lancio avrà a disposizione tre motori: il 1.5 TSI ACT 150 CV manuale, 2.0 TDI 115 CV manuale e 2.0 TDI 150 CV DSG. L’arrivo nelle Concessionarie italiane è previsto a settembre 2020.

Nuova Octavia più connessa di sempre

Dopo oltre 7 milioni di unità vendute nella sua storia, la Octavia si ripresenta al pubblico con un design rivisitato e nuove tecnologie volte alla sicurezza e all’efficienza. La quarta generazione è la più tecnologica e connessa di sempre. Il nuovo infotainment MIB 3 sfrutta uno schermo touch da 10” glass-design, posizionato ora in posizione sopraelevata sulla plancia. Tanti altri i dispositivi che allieteranno i clienti del marchio, come il touch-slider piazzato sotto il display, la eSIM LTE integrata che garantisce la connessione dati ai sistemi Care Connect, Accesso Remoto e Infotainment Online (di serie) oltre a permettere di ricevere aggiornamenti software e mappe OTA (Over-The-Air) e introduce per la prima volta su una vettura del marchio boemo il Servizio di Functions-On-Demand, ossia la possibilità di acquistare direttamente dallo Shop nel sistema infotainment alcune funzionalità aggiuntive, quali per esempio il controllo degli abbaglianti.

Tecnologie per la sicurezza e prezzi

Grandi novità anche in ottica sicurezza: per la nuova Skoda Octavia disponibile di serie il Front Asistant con riconoscimento pedoni e ciclisti oltre alla nuova assistenza alla manovra di scarto Collision Avoid Assistant, Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia di marcia e radar ACC per il mantenimento della distanza di sicurezza e frenata automatica. Saranno di serie anche il sistema che monitora la stanchezza del conducente e il parking distance control con frenata di emergenza automatica.

Nuova Octavia è disponibile nelle versioni Executive, studiata espressamente per le esigenze della Clientela Business, e Style che aggiunge ulteriori dotazione estetiche e tecnologiche. La berlina Skoda Octavia avrà un prezzo di listino che partirà da 27.250 euro per la motorizzazione 1.5 TSI 150 CV manuale, 28.200 euro per il 2.0 TDI 115 CV manuale e 31.200 euro per il 2.0 TDI 150 CV DSG. La variante Wagon è proposta con un sovrapprezzo di 1.050 euro.