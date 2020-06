Jack Miller l’anno prossimo passerà alla squadra ufficiale Ducati e il team Pramac Racing ha scelto un giovane pilota sul quale puntare per il futuro.

Dopo aver annunciato il passaggio di Jack Miller al team factory, Ducati deve ancora completare la line-up per il campionato MotoGP 2021. La casa di Borgo Panigale, però, è al lavoro.

Se per la squadra ufficiale l’obiettivo è quello di confermare Andrea Dovizioso, in quello satellite Pramac Racing serve ingaggiare un sostituto di Miller. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, la scelta è ormai stata fatta.

Salvo sorprese, sarà Jorge Martin a rimpiazzare il pilota australiano. Sono i colleghi di Motorsport.com a rivelare che il 22enne spagnolo è il prescelto. E l’accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto. Dunque, adesso si attende solamente l’annuncio ufficiale.

Martin ha vinto il titolo Moto3 nel 2018 e nell’anno seguente è passato alla Moto2 con KTM. Nel suo primo anno nella categoria ha ottenuto 94 punti e un undicesimo posto finale in classifica. Due i podi conquistati, a Motegi e Phillip Island.

In ottica 2020 era ritenuto uno dei favoriti nella corsa al titolo, ma nel Gran Premio del Qatar ha chiuso solamente ventesimo per problemi avuti con le gomme. Non ci sono state altre gare e dunque è difficile giudicare le sue prospettive iridate.

Nonostante ciò, in casa Ducati hanno deciso di puntare su di lui. Il giovane spagnolo ha un grande talento e a Borgo Panigale pensano sia ideale investire su di lui. Il team Pramac rappresenta un ambiente adatto per la sua crescita.

Con Martin ci sarà Francesco Bagnaia, che verrà confermato dalla squadra guidata da Francesco Guidotti. Adesso si attendono conferme ufficiali sull’arrivo del campione del mondo Moto3 2018.