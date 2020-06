Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 3 giugno 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord con fenomeni in parziale attenuazione nel corso della notte. Precipitazioni anche di carattere temporalesco, soprattutto sul settore alpino e l’Emilia Romagna. Tempo variabile al Centro-Sud, con qualche piovasco su Abruzzo e Gargano di breve durata. Le temperature minime restano stabili e comprese fra 16 e 20 gradi.

Giovedì 4 giugno la perturbazione si intensificherà sul Nord coprendo tutte le regioni, con rischio di nubifragi e grandine sui settori alpini. Al mattino tempo stabile al Centro-Sud, ma nelle ore successive il vortice di bassa pressione interesserà anche il resto del Paese. Temperature massime in calo e comprese fra 19 e 23 gradi, mentre sulle Isole maggiori si toccheranno i 30 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Da mercoledì 3 giugno sarà possibile spostarsi liberamente tra le varie Regioni d’Italia, anche senza autocertificazione. Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree

A Genova in A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 12.6 – direzione: Genova) traffico rallentato tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per traffico intenso. In A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14.5 – direzione: Genova Voltri) coda di 4 km tra Ovada e Masone per lavori in corso.

All’altezza di Padova sulla A13 Bologna-Padova (Km 112.4 – entrambe le direzioni) coda in entrata a Padova Industriale per lavori.

Tra Roma e Napoli si segnalano rallentamenti a causa pioggia sulla A1 Roma-Napoli tra Pontecorvo e San Vittore.